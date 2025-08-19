【モデルプレス＝2025/08/19】“日本一かわいい女子中学生”を決めるコンテスト「JCミスコン2025」。東日本ブロックAの『投票サイト powered by モデルプレス』における17日時点での中間結果を速報する。【写真】2025年度の“日本一かわいい女子中学生”東日本ブロックAの全候補者◆「JCミスコン2025」東日本ブロックA投票サイトでは「ミクチャ審査」「モデルプレス X投票」「モデルプレス ページ閲覧数」「モデルプレス Xリポスト