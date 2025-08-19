気象庁前線が停滞する影響で、東北では21日にかけて大雨の恐れがあるとして、気象庁は19日、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒するよう呼びかけた。北海道も、これまでの大雨で災害の危険度が高まっている所がある。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要だ。気象庁によると、北海道付近の、前線を伴った低気圧が東寄りに進み、暖かく湿った空気が低気圧や前線に向かって流れ込んだ。前線は21日にかけて北