記念撮影に応じるクオンティニュアム日本法人の結解秀哉CEO（右）ら＝19日午後、東京都千代田区三井物産は19日、次世代の情報処理技術として注目される量子コンピューターを活用した超高速計算サービスの提供を始めたと発表した。競争力強化が求められている創薬や半導体、電池などの材料を手がける企業に導入を促す。出資先の米新興企業クオンティニュアムなどと共同開発した。サービス名は「QIDO（キド）」で、インターネッ