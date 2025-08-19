桃太郎トマト学校JA晴れの国岡山 旬感広場総社市岡谷 岡山県産の「桃太郎トマト」を子どもたちに親しんでもらおうと、JA晴れの国岡山などがイベントを開きました。 「トマトが苦手な子どもにも好きになってほしい」と初めて企画された「桃太郎トマト学校」です。 岡山県の野菜の中で生産額2位を誇るトマト。その品種のほとんどが「桃太郎トマト」です。皮が薄く甘みと酸味のバランスがいいのが特徴です。 子