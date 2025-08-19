資料うずしお 19日午後、さぬき市のJR高徳線の踏切で特急列車と車が接触しました。高徳線に遅れや運休が発生しています。 JR四国と警察によりますと19日午後4時40分ごろ、さぬき市津田町鶴羽にある高徳線の田面街道踏切で、2両編成の特急列車「うずしお21号」と軽自動車が接触しました。 この事故で軽自動車を運転していた女性がけがをしましたが意識はあるということです。特急列車の乗客約60人と乗員2人にけがはあ