漫才コンビ「ザ・ぼんち」の里見まさと(73)、ぼんちおさむ(72)が19日、大阪市内で「ザ・ぼんち芸道55周年記念単独ライブ～漫才はとまらないッ」のツアー概要発表会見を行った。10月26日の大阪・なんばグランド花月を皮切りに、12月14日に東京・ルミネ the よしもと、１月末～２月上旬頃に台湾公演を行う。まさとは「とことん行くとこまで行きたいなあと」と意気込みを語った。 【写真】漫才愛を熱く語る、ぼ