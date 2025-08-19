8月18日、松村沙友理がInstagramを更新した。【写真】シンプルコーデが映えるポニテSHOTを公開松村は、自身のInstagramアカウントにて、「久しぶりに 高めポニーテール」「夏って感じがして気分上がる」とコメントすると、Tシャツを着用したラフな雰囲気のポニーテール姿を披露。この投稿に対し、ファンからは、「爽やか可愛い」「夏って感じ伝わってきました！」「いい写真過ぎてずっと見てしまう」「シンプルな装いでもバッチリ