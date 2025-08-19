7月20日に投開票が行われた参議院選挙で、福岡県警は「なりすまし投票」をしたとして、女性2人と男性1人を書類送検したと8月19日、発表しました。公職選挙法違反の疑いで書類送検されたのは、福岡県大野城市に住む30代の女性と50代の義理の母親です。2人は共謀して、30代の女性が義理の母親になりすまし、古賀市の投票所で投票した疑いが持たれています。また、北九州市に住む20代の男性は住居変更届を出さずに県外に住む兄になり