岡山県最低賃金専門部会岡山・北区下石井 岡山県の最低賃金について調査・審議する専門部会が開かれましたが、議論が紛糾し、結論は20日以降に持ち越しとなりました。 最低賃金を巡っては8月、厚生労働省の中央最低賃金審議会が岡山を含む34都道府県の引き上げ額を63円とする目安を答申しています。 これを受けて19日、経営者や労働組合の代表者らで構成される岡山県最低賃金専門部会が開かれました。 岡山県の