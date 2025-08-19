今週号はビューティ、ファッションなど様々なジャンルごとに「これいいよ！」なコト・モノをリサーチした、お役立ちの一冊です。美容は吉田朱里さん、ファッションは俳優の花瀬琴音さんとスタイリストの伊藤信子さん、フードではぼる塾の田辺智加さんが登場。SNSなどでみんなと情報や考え方をシェアし合い、より良い暮らしへアップデートしていくことの醍醐味も伺っています。また、今号のカバーは3組が登場。いずれも初表紙を飾り