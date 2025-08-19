Kep1erが、オーディション番組『BOYS II PLANET』に対する率直な感想を語った。【写真】シャオティン、『ボイプラ2』参加者に憤慨Kep1erは、8月19日午後6時に7thミニアルバム『BUBBLE GUM』のリリースを控え、14日にソウル江南（カンナム）区・清潭洞（チョンダムドン）のカフェでOSENの取材に応じ、カムバック記念インタビューを行った。Kep1erの新アルバム『BUBBLE GUM』は、昨年リリースされた6thミニアルバム『TIPI-TAP』以来