18日、タレントの藤本美貴（40）がバラエティ番組『しゃべくり007』（日本テレビ系）に出演。藤本は夫でお笑い芸人の庄司智春（49）との間に3児をもうけているのだが、番組内で長女の名前について触れた。「番組では育児雑誌『たまごクラブ』『ひよこクラブ』で組まれた藤本さんの特集が紹介され、彼女のママとしての歴史を振り返りました。そこに“長女羽沙ちゃん誕生”と書かれたページがあり、MC上田晋也さんには“お嬢ちゃん