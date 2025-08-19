SMエンターテインメントの創業者であるイ・スマン元総括プロデューサーが手がけたガールズグループA2O MAYの新曲『B.B.B（Bigger Badder Better）』が、中国で大きな注目を集めている。【写真】中国を意識したグループが次々と誕生しているワケA2O MAYは８月18日、中国・北京で行われた『B.B.B』リリース記念メディアローンチイベントに登壇。このイベントは、A2O MAYにとって初となる中国メディアとの公式交流の場だったことから