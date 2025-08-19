住信SBIネット銀行とJALペイメント・ポートは、「JAL住宅ローンマイルプログラム」を8月1日から拡充した。JALマイレージバンク会員専用のネット銀行口座「JAL NEOBANK」で、同日以降の借入分から、借入金額に応じて最大20万マイルを付与する。この他に10月31日まで、キャンペーンとしてボーナスマイル最大10万マイルかFLY ONステイタスを提供する。また、JAL NEOBANKプレミアムの新規入会で5,500円をキャッシュバックする。対象者