18日午後、大仙市で93歳の男性が血を流して倒れているのが見つかり、その場で死亡が確認されました。死因は複数か所を刃物で刺されたことによる出血性ショックで、警察が殺人事件として捜査しています。死亡したのは大仙市協和峰吉川字高見の進藤藤義さん93歳です。大仙警察署の調べによりますと、18日午後1時すぎ、外出先から自宅に戻った80歳の妻が寝室で血を流して倒れている進藤さんを発見し110番通報しました。大仙市は18日夕