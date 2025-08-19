19日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝147円台後半で取引された。午後5時現在は前日比25銭円安ドル高の1ドル＝147円70〜71銭。ユーロは33銭円安ユーロ高の1ユーロ＝172円56〜60銭。前週に発表された米経済指標が市場予想を大きく上回ったことで、米連邦準備制度理事会（FRB）の大幅利下げ観測が後退。円売りドル買いが優勢だったものの、円が買い戻される場面もあった。FRBのパウエル議長は22日、米国で開かれる経済