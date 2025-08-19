きょう(19日)午前、香川県高松市上之町で40代の女性が手の指先をセアカゴケグモにかまれました。 高松市によりますと、女性は自宅の庭に置いていた手袋を着用して、作業中に刺されたような強い痛みを感じ、確認したところ手袋の中にクモがいたということです。 高松市でセアカゴケグモに市民がかまれたのは初めてで、市は、見かけたら触らないこと、屋外に置いたままの手袋やサンダルなどを使う際はよく確認することなどを呼びか