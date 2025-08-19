将棋の藤井聡太王位（竜王、名人、王座、棋聖、棋王、王将、23）に永瀬拓矢九段（32）が挑戦する伊藤園お〜いお茶杯第66期王位戦七番勝負は7月29日、福岡県宗像市の「宗像ユリックス」で第4局の対局を行い、手番の永瀬九段が72手目を封じて指し掛けとした。あす20日午前9時頃に封じ手を開封し、対局が再開される。【映像】藤井王位VS永瀬九段 注目の第4局封じ手の瞬間シリーズ3連勝中の藤井王位が防衛を決めるか、後がない永瀬