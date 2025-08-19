ウクライナの首都キーウの「独立広場」＝19日（共同）【キーウ共同】「光が見えた」「信用できない」。ウクライナとロシアの首脳会談の調整が始まったことを受け、ウクライナの首都キーウでは19日、市民らから戦闘終結を期待する声が上がった。ロシアはウクライナ各地への攻撃を続けており、和平実現を危ぶむ不安の声は根強い。「話し合いをするのは大きな一歩だ。ゼレンスキー大統領は正しい」。キーウ在住のセルギー・ティモ