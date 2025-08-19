マダニが媒介する感染症「SFTS」の今年の感染者数がおととしの感染者数を超え、過去最多となりました。「SFTS＝重症熱性血小板減少症候群」は、ウイルスを持つマダニにかまれることで感染するもので、発熱やせき、おう吐などの症状が出て、国内の患者の致死率は27パーセントとなっています。国立健康危機管理研究機構によりますと、全国の医療機関から報告された「SFTS」の感染者数が過去最多となったおととしの134人を超え、今年