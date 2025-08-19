けさ、山形県鶴岡市の中心部でクマが目撃されました。現在も市街地に潜んでいる可能性があり、警察が注意を呼びかけています。 【写真を見る】近くでふんと思われる物も...鶴岡市の中心部でクマ目撃現在も市街地に潜んでいる可能性（山形） 「クマの侵入を防ぐため玄関、窓、車庫などの戸締りをお願いします」 警察によりますときょう午前４時半ごろ、鶴岡市馬場町の鶴岡公園の堀にクマが入っていくのを公園の中を散歩してい