【速報】山口県内の最低賃金が、初めて1000円台となる見通しとなりました。県内の最低賃金について、山口労働局の審議会は先ほど、現在の979円から64円引き上げ、1043円とするよう答申しました。64円の引き上げは厚生労働省の中央審議会が示した目安＝63円を上回り、引き上げ額は過去最大となります。新たな最低賃金は10月16日から適用される見通しです。