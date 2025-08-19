ハンバート ハンバート 9月29日放送開始のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』の主題歌が、ハンバート ハンバートの「笑ったり転んだり」に決定した。 ドラマの放送に先駆けて、8月26日（午後7時57分〜8時42分）放送の『うたコン』で主題歌を初披露する。ハンバート ハンバートのふたりが公開生放送で演奏・歌唱するのはこれが初めて。さらに、高石あかりとトミー・バストウ氏がゲストとして出演し、見どころを語る。【