外国人労働者をめぐる企業の調査が発表され、フルタイムで外国人労働者を雇用している企業は、およそ21％にとどまりました。一方、すでに雇用している企業では、およそ53％が3年前と比べて割合が増えたということです。また、政府が外国人労働者の受け入れを制限した場合、およそ52％の企業が業績に影響が出ると答えました。調査をした東京商工リサーチは、「人手不足の中で外国人労働力が戦力になっている状況を浮き彫りにしてい