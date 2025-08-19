テノール歌手秋川雅史（57）が19日、都内で、初書籍「子育てこそ最高の生きがい私の考える教育」（中村堂）出版記念イベントに出席した。秋川の人生哲学は「ポジティブ」だ。「幸せかどうは、そう思える力があるかどうか」だという。初出版となった同作を読んだ秋川の父親が、「何かの参考になれば」と思い出話をしてくれた。秋川の祖父は大連で生まれ。満州鉄道に勤務したエリートだったが、「敗戦で紙幣は紙くずとなり、帰国す