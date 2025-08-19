6人組グループ・Kis-My-Ft2の玉森裕太が、20日発売の雑誌『フィガロジャポン』10月号増刊で表紙を務める。また、通常版は俳優・仲里依紗が表紙に起用されている。【通常版表紙】真っ赤な衣装で…さすがのオーラをはなつ仲里依紗2種類のカバー展開となる「ファッションはドラマだ！」をテーマにした今号では赤をバックにモノトーンのシャツとジャケットを着こなした玉森がクールな眼差しを浮かべる。また、仲は真っ赤なファーコ