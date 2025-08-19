◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１９日・神宮）打順を組み替えた巨人が１回に先制点を挙げた。１番に入った泉口友汰内野手がヤクルトの先発・ランバート投手から右中間二塁打。１死となって３番に入った丸佳浩外野手が右翼スタンドに５号２ラン本塁打をたたき込み、２点を先取した。先制の５号２ランの丸は「打ったのは真っすぐです。コンパクトにきれいに回転して打てました。先制できたので、この後も追加点を重