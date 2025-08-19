将棋の藤井聡太王位＝竜王、名人、王座、棋聖、棋王、王将＝に永瀬拓矢九段が挑む第６６期王位戦七番勝負第４局が１９日、福岡・宗像市の「宗像ユリックス」で行われ、対局中に無関係の音声が対局室に流れるトラブルが起きたが、７１手目で封じ手となり、１日目を終えた。開始は午前９時。第３局まで３連勝し、６期連続の戴冠へと王手をかけている先手の藤井が飛車先を突いた。後手・永瀬の５２手目までスムーズに流れ、５３手