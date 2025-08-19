今日19日は東北から九州で最高気温35℃以上の猛暑日が続出しました。この先も猛烈な暑さは続き、24日(日)前後に再びピークとなるでしょう。さらにこの先1か月程度は、北海道から九州北部で気温の高い状態が続く見込みです。少雨が心配な地域もあり、熱中症や農作物の管理に注意が必要です。今日19日は東北から九州で最高気温35℃以上の猛暑日続出今日19日は、東北南部から九州にかけて強烈な日差しが照り付けた所が多く、猛暑日が