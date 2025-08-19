お笑いトリオ「パンサー」の向井慧（39）が19日放送のTBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）に出演。残念ながら食べきれなかったミスタードーナツの商品を明かした。この日番組楽屋に、ミスタードーナツの差し入れがあったことうれしそうにを明かした向井。この話題をきっかけに「なんとなく周りの統計を取った感じ、おじさんはオールドファッションばっかり。これ不思議」と“おじさんが選ぶミスド商品