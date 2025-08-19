大阪・道頓堀のビル火災で、現場付近に設置された献花台に花を供え手を合わせる男性＝19日午後「ショックで現実味がない」「何も手につかない」。消防隊員2人が犠牲になった大阪の繁華街・道頓堀のビル火災から一夜明けた19日、現場には献花台が設けられ、訪れた多くの消防士仲間らが手を合わせ、突然の別れを惜しんだ。「どうか違ってくれと祈ったが…」。大阪市消防局の消防士中田怜玖さん（21）は勤務中に無線で火災現場に