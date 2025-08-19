いま、収穫が最盛期を迎えているモモ。その収穫体験がインバウンドのツアー客に人気があるということで、天童市の観光果樹園を取材しました。天童市の仲野観光果樹園です。8月からモモの収穫体験が始まり、9月上旬までの1か月間で「川中島白桃」や「あかつき」など、10種類以上の「モモ狩り」が体験できます。その「モモ狩り」が近年、インバウンドのツアー客から人気を集めていると言います。仲野観光果樹園仲野大