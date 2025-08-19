宇多田ヒカル「Mine or Yours」アナログレコード盤ジャケット写真 宇多田ヒカルが5月2日に配信リリースした最新曲「Mine or Yours」のアナログレコード盤の発売が決定した。完全生産限定盤として11月26日に発売される。価格は4,180円。 5月にリリースされ、綾鷹のCMソングに起用、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」でのパフォーマンスなどで大きな話題となった最新曲。『君ん家か、僕ん家