きょうも猛烈な暑さとなり、全国159地点で35℃以上の猛暑日になりました。埼玉の鳩山では38.5℃まで上がり、残暑にしてはあまりにも厳しい暑さになっています。北海道から九州は、この平年より気温がかなり高い状況が今後、1か月程度は続く見込みです。また、東北、北陸、関東甲信、東海、近畿で小雨となっていますが、あと2週間程度は少雨を解消するような雨は降らない見込みです。農作物や水の管理、健康管理にも十分注意してく