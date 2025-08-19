◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-巨人(19日、神宮球場)ヤクルトとの3連戦初戦に臨んでいる巨人。初回に丸佳浩選手の2ランで先制しました。前回の試合でもソロホームランを放つなど躍動を見せ、初の3番起用となった丸選手。この回は1番・泉口友汰選手のフェンス直撃2塁打でチャンスをつかむと、1アウト2塁の場面で丸選手に打席が回ります。対するヤクルトの先発・ランバート投手の2球目のストレートをとらえた丸選手は、打球を見送り