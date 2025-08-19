Netflixシリーズ「ファイナルドラフト」大久保嘉人インタビュー 前編（全3回）Netflixシリーズ「ファイナルドラフト」全8話が、8月12日から全世界向けに独占配信されている。賞金3000万円をかけ、出場者25人のアスリートがしのぎを削るリアリティショーだ。野球、サッカー、ボクシング、アメリカンフットボール、柔道、水球、体操など、さまざまなジャンルの元選手たちが、それぞれの思いで舞台に立っている。元プロ野球でオリ