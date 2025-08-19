2026-27シーズンからBプレミアとしてトップリーグが再編されるBリーグphoto by Makino Yutaka後編：NBA/FIBA公認代理人・鴨志田聡インタビュー（全３回）Bリーグは2026-27シーズンからB1〜B3（１部から３部）の枠組みを外し、トップリーグはBプレミアとして昇降格なしの１リーグ制として再編される。１試合の平均観客数、年間売上高をはじめ、リーグが課した参加条件をクリアした計26チーム（初年度）で、スタートする。同時に外