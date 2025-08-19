連日嬉しいニュースを届けてくれるメジャーリーガー・大谷翔平選手。テレビやネットなど「メディアで見かけない日がないのでは」と言うほどの人気ぶりです。大谷選手の一挙手一投足はスポーツ界だけでなく、今や様々なモノ・コトにも影響を与えると言っても過言ではないでしょう。大谷選手が所属するロサンゼルス・ドジャースの本拠地「ドジャー・スタジアム」（イメージ）さて、彼の影響を受けたもののひとつで興味深いのが“