佐賀県で行われている中学野球の全国大会で横手南が2回戦に臨みました。3回に2点を先制したものの、逆転を許し、ベスト8進出は果たせませんでした。東北第3代表の横手南中学校は19日、2回戦で九州第1代表の宮崎・日章学園と対戦しました。3回表、横手南は、フォアボールなどで2塁まで進んだランナーが5番・熊谷の内野安打の間にホームに生還し先制します。さらに、7番・佐藤のセンター前ヒットも飛び出し