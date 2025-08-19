五城目町の特産のキイチゴ＝生のラズベリーが、秋田新幹線こまちを使って首都圏に出荷されました。出荷されたラズベリーは、東京のホテルのカフェなどで期間限定で提供されます。JR東日本は、新幹線などの列車を利用して荷物を輸送するサービス「はこビュン」を展開しています。19日朝に東京に出荷されたのが、五城目町で18日に収穫されたばかりの希少価値が高い生のラズベリーです。少しの揺れでも実から