酷暑に見舞われた今年の蝦夷地にも、待ちかねたフェスが帰ってきた。『RISING SUN ROCK FESTIVAL 2025 in EZO』（以下RSR）。今年の開催は8月15日、16日。小樽、石狩両市にまたがる石狩湾新港樽川埠頭横の特設会場では、初日から照りつける太陽が、ロッカーたちの頭上に降り注ぐ。【ライブ写真】椎名林檎＆宮本浩次、EZOIST、ザ・クロマニヨンズら豪華アーティストのステージの模様まず登場したのはSUN STAGEのトップバッター