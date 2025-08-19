前線や暖かく湿った空気の影響で、県内は20日朝から21日にかけて大雨になるところがある見込みです。土砂災害や低い土地の浸水などに警戒してください。日本海付近に停滞する前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、県内は20日にかけて大気の非常に不安定な状態が続く見込みです。このため、ところによって雷を伴い非常に激しい雨が降るおそれがあります。予想される1時間降水量は、多いところで、19日が30ミリ、20日が50