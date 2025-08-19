テレ東ほかにて放送中のテレビアニメ『おそ松さん』第4期（毎週火曜深0：00）から、10月29日に発売されるBlu-ray第2巻のジャケット描きおろしビジュアルが公開された。あわせて、放送を盛り上げる公式SNS企画として、6つ子の絵日記、「おそ松さん検定・超上級」の実施が決定した。【写真】第4期放送記念イベントに登壇した櫻井孝宏ら『おそ松さん』キャストBlu-ray第2巻は、第1巻のおそ松＆カラ松の2ショットに続き、キャラ