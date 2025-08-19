8月14日（木）に放送した「真夏の怪奇ファイル 見えてしまった…招かれざるモノたち “最恐”の3時間半SP」。異音、異臭、異変の証言が相次ぐ廃墟や古民家、事故物件でロケを敢行。背筋が凍る体験を映像化し、猛暑をも忘れさせる“最恐”の3時間半。「テレ東プラス」では、ホラー作家・夜馬裕さんの恐怖体験をドラマ化した「見えない女」の内容を紹介する。【動画】“見えない女”に取り憑かれた男…ホラー作家の戦慄の恐怖体験大