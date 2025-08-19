和歌山ラーメンってどんなラーメン？和歌山ラーメンは戦後、市電の車庫前で競うように営業していたとされる中華そばの屋台の味が主流となり今に続いています。そんな和歌山ラーメンの特徴は3つ！特徴?スープは「豚骨醤油系」と「醤油系」の2種類！明確な区別は難しいですが、まろやかで濃厚な「豚骨醤油系」と、さっぱりしてコクがある「醤油系」に分けられることが多いです。特徴?クラシカルな具材とストレート細麺が主流！チャー