兵庫県警は19日、同県洲本市の山中で7日に見つかった女性の遺体について、死体遺棄容疑で逮捕した清水成洋容疑者（62）の妻雅子さん（70）と確認したと明らかにした。容疑者は「自宅で殺した」と供述したといい、県警は殺人容疑も視野に死亡の経緯を調べる。県警によると7日午後、洲本市由良町由良の山中で遺体を発見。清水容疑者は8日、西宮署に出向き、9日に逮捕された。遺体は車で運んだと説明しているという。