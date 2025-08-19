いやぁ、暑いですね。日中に活動なんてするもんじゃないですよ全く。こんな時は現代文明の誇る全天候型オアシスこと近所のショッピングモールにでも行って涼むのが吉です。適度な冷房にやたらと茂った観葉植物、そしてハイエイタス・カイヨーテの妙なカバーが流れるフードコートでゆっくりアイスコーヒーでも……って、何このBGM？世界中を飛び回るツアーの中で、ハイエイタス・カイヨーテのベーシストであるポール・ベンダーとキ