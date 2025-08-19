メッツは１７日（日本時間１８日）にペンシルべニア州ウィリアムズで行われた「ＭＬＢリトルリーグ・クラシック」のマリナーズ戦に７―３で勝利した。今年もリトルリーグの聖地で熱戦が繰り広げられ、バックネット裏から大勢のリトルリーガーが選手に声援を送ったフアン・ソト外野手（２６）が打席に立つと「ソト・シャフル」の大合唱。米メディア「クラッチ・ポインツ」は「リトルリーグ・クラシックで最もスポットライトを浴