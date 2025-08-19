総理官邸にも置かれている言葉を話す「ミャクミャク」人形が、８月１９日から大阪・関西万博の会場で楽しめます。万博会場の西の端、フューチャーライフビレッジに１９日から置かれているのは、しゃべる「ミャクミャク」の人形。総理官邸に置かれているモデルと同じもので、人の動きや言葉をＡＩ（人工知能）が認識し、複数のセリフを返事する仕組みです。ミャクミャク人気もあってか、朝から会いに来る人が絶えませんでした。