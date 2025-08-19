¥¯¥¨¥ó¥Æ¥£¥ó¡¦¥¿¥é¥ó¥Æ¥£¡¼¥Î´ÆÆÄ¤¬¡¢Netflix¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤ë¡Ø¥ï¥ó¥¹¡¦¥¢¥Ý¥ó¡¦¥¢¡¦¥¿¥¤¥à¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¡ØThe Continuing Adventures Of Cliff Booth¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ç¡¢¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥»¥¯¥·¡¼¤¹¤®¤ë¥Ö¥é¥Ô¤ËÅ£ÉÕ¤±¡ª¡Ø¥ï¥ó¥¹¡¦¥¢¥Ý¥ó¡¦¥¢¡¦¥¿¥¤¥à¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿¼¡²óºî¤Ç´ÆÆÄ¶È¤«¤é¤Î°úÂà¤òÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥é¥ó¥Æ¥£¡¼¥Î´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥Ý¥Ã¥É¥­¥ã¥¹¥È¡ØThe Curch of Tarantino